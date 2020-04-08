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وفيات “كورونا” حول العالم تتجاوز 87 ألفاً

منذ ساعتين

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عمان – تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في العالم حاجز 87 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات مليون و400 ألف حالة، بحسب موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز).
ووفق الموقع، فقد بلغ عدد حالات الشفاء 319 ألفاً، بحسب آخر تحديث لموقع الاحصاء العالمي، رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عند تمام 9:40 من مساء اليوم الأربعاء.
وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأميركية 418451، تليها إسبانيا بـ146690 إصابة، ثم إيطاليا بـ 139422 إصابة، وفرنسا بـ112950 إصابة، ثم ألمانيا خامساً بـ110698 إصابة.–(بترا)

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