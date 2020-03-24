وفيات كورونا عالميا تتجاوز 17 ألفا والإصابات 395 ألف حالة

عمان- ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا عالميا إلى 17235 حالة، مثلما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 395753 حالة، على ما افاد موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز)، حتى الساعة 16:15 عصرا بتوقيت الأردن.

ووفق الموقع، فقد بلغ عدد حالات الشفاء 103736 حالة، بحسب آخر تحديث.

وأظهر الموقع أن الصين لا تزال تتصدر الدول من حيث عدد الإصابات 81171، ثم إيطاليا بعدد 63927 حالة، واحتلت الولايات المتحدة المركز الثالث بعدد 46168 حالة، ثم اسبانيا فألمانيا.

ولا تزال إيطاليا تحتل المركز الأول من حيث عدد الوفيات بعدد 6077 حالة، ثم الصين بعدد 3277 حالة، وإسبانيا بـ 2696 حالة وفاة، فإيران ب 1934 حالة.

يُشار الى ان موقع وورلدميترز هو موقع على شبكة الإنترنت يوفر عدادات وإحصاءات لحظة بلحظة لمواضيع متنوعة، هذا وخصص الموقع عدادا لأرقام جائحة فيروس كورونا على المستوى العالمي، وفي عام 2011 تم التصويت عليه كأحد أفضل المواقع المرجعية المجانية من قبل جمعية المكتبات الأميركية.(بترا)