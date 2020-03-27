وفيات كورونا عالميا تتجاوز 26 ألفا

عمان – ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا عالميا إلى 26367 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 574834 حالة، وعدد حالات الشفاء 129965 حالة.

وبحسب موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز)، فقد تصدرت الولايات المتحدة الأميركية دول العالم من حيث عدد الإصابات بعدد بلغ 93329 حالة، فيما جاءت إيطاليا بالمركز الثاني بعدد إصابات بلغت 86498، وتراجعت الصين للمركز الثالث بعدد بلغ 81340، ثم إسبانيا بعدد بلغ 64059 حالة، ولتحتل ألمانيا المركز الخامس بعدد بلغ 49344 حالة.

ولا تزال إيطاليا تحتل المركز الأول من حيث عدد الوفيات بعدد 9134 وفاة، تليها إسبانيا بـ 4934 حالة وفاة، ثم الصين بعدد 3292 وفاة، فإيران بـــ2378 وفاة.

يشار الى ان موقع وورلدميترز على شبكة الإنترنت يوفر إحصاءات لحظة بلحظة لمواضيع متنوعة، وخصص الموقع عدادا لأرقام جائحة فيروس كورونا على المستوى العالمي.- (بترا)