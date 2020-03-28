وفيات “كورونا” عالميا تقترب من حاجز 30 ألفا

عمان – ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا عالمياً إلى 29941 حالة وفاة، مثلما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 645054 حالة، وفقا لموقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز).

ووفق الموقع، فقد بلغ عدد حالات الشفاء 139545 حالة، بحسب آخر تحديث حتى الساعة 8:40 مساءً بتوقيت الأردن، اليوم السبت.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية دول العالم من حيث عدد الإصابات بعدد بلغ 115986 حالة، فيما جاءت إيطاليا ثانياً بعدد إصابات 92472، ثم الصين بعدد 81394، فإسبانيا بعدد 72248 حالة، وألمانيا بـ56202 حالة.

ولا تزال إيطاليا تحتل المركز الأول من حيث عدد الوفيات بعدد 10023 وفاة، تليها إسبانيا بـ 5812 حالة وفاة، ثم الصين بعدد 3295 وفاة، فإيران بـ2517 وفاة.- (بترا)