وفيات كورونا في الأردن أقل من 10 لأول مرة منذ أشهر

عمان -الغد – سجل الأردن اليوم الأحد أقل من 10 وفيات بكورونا حيث سجلت 8 حالات وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4145) حالة بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وسُجِّلت 957 حالة إصابة بفيروس كورونا وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (314,514) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (11,501) حالة، وتوزّعت الإصابات كما يلي:

– (456) في محافظة العاصمة عمّان.

– (134) في محافظة إربد، منها (2) في الرمثا.

– (112) في محافظة البلقاء.

– (61) في محافظة جرش.

– (58) في محافظة المفرق.

– (32) في محافظة الزرقاء.

– (27) في محافظة مأدبا.

– (19) في محافظة الطفيلة.

– (17) في محافظة الكرك.

– (16) في محافظة عجلون.

– (14) في محافظة العقبة.

– (11) في محافظة معان، منها (4) في البترا.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (60) حالة، فيما غادرت (65) حالة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (454) حالة.

وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (392) بنسبة إشغال (9%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (162) بنسبة إشغال (16%).

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (79) بنسبة إشغال (8%).

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1623) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (298,868) حالة.

وتمّ إجراء (19,623) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,572,034) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.88%).