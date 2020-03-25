وفيات “كورونا” في العالم نحو 20 ألفا

عمان – ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا عالمياً إلى 19811 حالة، مثلما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 446946 حالة، على ما أفاد موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز)، حتى مساء اليوم الاربعاء.

ووفق الموقع، فقد بلغ عدد حالات الشفاء 112058 حالة، بحسب آخر تحديث.

وأظهر الموقع أن الصين لا تزال تتصدر الدول من حيث عدد الإصابات 81218 حالة، ثم إيطاليا بـ69176 حالة، والولايات المتحدة بعدد 60653 حالة، فإسبانيا بعدد 47610، ثم ألمانيا بعدد 35740.

ولا تزال إيطاليا تحتل المركز الأول من حيث عدد الوفيات بعدد 6820 حالة، تليها إسبانيا بـ 3434 حالة وفاة متقدمة بذلك على الصين بعدد 3281 وفاة، وإيران بـ 2077 وفاة.-(بترا)