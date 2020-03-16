6501 وفيات كورونا في العالم و4317 مصابا

باريس- بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد 168 ألفا و250 حول العالم بينما وصل عدد الوفيات إلى 6501 في 142 بلدا ومنطقة بحلول الساعة 09,00 ت غ الاثنين، بحسب حصيلة أعّدتها فرانس برس استنادا لمصادر رسمية.

وبين الساعة 17,00 ت غ الأحد و09,00 ت غ الاثنين، تم تسجيل 81 وفاة جديدة و4317 إصابة على صعيد العالم.

وتأخذ الحصيلة التي تستند لبيانات تجمعها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية والمعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في الحسبان حقيقة أن معايير إحصاء الضحايا وإجراءات فحص الإصابة بالفيروس تختلف من بلد لآخر.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين — باستثناء هونغ كونغ وماكاو — 80 ألفا و860 بينها 3213 حالة وفاة، في حين تعافى 67 ألفا و490 شخصا. ويذكر أن الوباء ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر. وتم تسجيل 16 إصابة جديدة و14 وفاة في الصين بين الساعة 17,00 ت غ الأحد و09,00 ت غ الاثنين.

وأما خارج الصين، فسُجّلت 3288 وفاة بحلول الساعة 09,00 ت غ الاثنين (67 إصابة جديدة منذ الساعة 17,00 ت غ الأحد) من بين 87 ألفا و396 إصابة، 4301 منها جديدة.

وأما الدول الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الصين فهي إيطاليا (1809 وفاة و24747 إصابة) تليها إيران (724 وفاة و13983 إصابة) ومن ثم إسبانيا (288 وفاة و7753 إصابة) تليها فرنسا (127 وفاة و5423 إصابة).

وتم تسجيل حالات وفاة جديدة كذلك منذ الساعة 17,00 ت غ الأحد في كل من البحرين والمجر وغواتيمالا ولوكسمبورغ. بدورها، أكدت ترينيداد وتوباغو أولى الإصابات لديها.

وسجّلت آسيا حتى الساعة 09,00 ت غ الاثنين 92 ألفا و195 إصابة (3337 وفاة) وأوروبا 55 ألفا و176 إصابة (2335 وفاة) والشرق الأوسط 15 ألفا و358 إصابة (739 وفاة) والولايات المتحدة وكندا 4087 إصابة (70 وفاة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 711 إصابة وسبع وفيات وإفريقيا 371 إصابة وثماني وفيات وأوقيانيا 358 إصابة (خمس وفيات). (أ ف ب)