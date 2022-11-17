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وفيات وإصابات بانفجار خزان غاز سائل بالعراق

10:03 م2022-11-17

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لقي 6 عراقيين بينهم طفل على الأقل مصرعهم ، وأصيب 16 آخرون جرّاء انفجار”خزان غاز سائل” في السليمانية (شرق إقليم كردستان العراق)، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وقالت “واع” إن هناك أشخاصا عالقون تحت ركام انفجار السليمانية.

وبينت أن فرق الدفاع المدني مستمرة في عمليات إنقاذ العالقين تحت الركام.

وقالت الشرطة العراقية، إن 3 مبانٍ دمرت إثر الانفجار.

واستنفرت الأجهزة الأمنية والصحية والدفاع المدني العراقي، الخميس؛ عقب انفجار في السليمانية، وفق واع.

وأشارت إلى أن “صحة السليمانية” أعلنت إرسال سيارات إسعاف إلى الموقع.

وأضافت أن مدير صحة السليمانية أعلن استنفار جميع المستشفيات لاستقبال جرحى الانفجار.

10:03 م2022-11-17
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