3 وفيات و4 إصابات بحادث مروع في إربد (فيديو)

أحمد التميمي- توفي عدد من الأشخاص وأصيب 4 آخرون بحادث حريق مركبة في شارع البترا بإربد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إنه تم إخلاء الوفيات والإصابات إلى مستشفى الملك المؤسس من قبل كوادر الإسعاف، فيما تولت كواد الإطفاء إخماد الحريق والسيطرة علية.

وأكد المصدر أنه تم فتح تحقيق بالحادث وأسباب الحريق الذي أتى على كامل المركبة.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد وشرطة إربد والرمثا تعاملت مع حادث تصادم وقع بين صهريج محمل بمواد نفطية ومركبة، ما أدى إلى اشتعال المركبتين في منطقة دوار جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وأكد أن كوادر الدفاع المدني وشرطة إربد والرمثا تحركوا إلى موقع الحادث وقاموا بإطفاء المركبتين، حيث نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص وجرى إخلاؤهم إلى المستشفى، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.