وقفات احتجاجية للمطالبة برفع علاوة العمل الاضافي لممرضي في “الصحة”

نقابتا “الصيادلة” و”اطباء الاسنان” اكدتا دعمهما لمطلب “الممرضين”

نفذت نقاية الممرضين اليوم وقفات احتجاجية للممرضين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية، للمطالبة برفع علاوة العمل الاضافي من 30% الى 35% من الراتب الاجمالي اسوة بباقي المهن الصحية في الوزارة.

وشارك في الوقفات الاحتجاجية نقيب الممرضين خالد ربابعة واعضاء في مجلس النقابة، واستمرت من الساعة العاشرة حتى الساعة الحادية عشر صباحا، وتخللها قراءة الفاتحة على ارواح شهداء جائحة كورونا.

وقال نقيب ربابعة خلال الوقفة في مستشفيات البشير، ان الوقفة تاتي للتعبير عن رفضها لقيمة العلاوة الحالية والمطالبة برفعها لتصبح 35% من الإجمالي اسوة بالاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والاطباء البيطريين.

واضاف انه لم يتم التوصل الى حل مع وزارة الصحة حول العلاوة، وانها وانتهجت المماطلة والتسويف تجاه مطلب النقابة.

واشار ربابعة ان مجلس النقابة قرر سلسله من الاجراءات التصعيدية التي سوف تعقب هذه الوقفة حتى تحقيق مطلب الممرضين، واكد ان الكادر التمريضي في وزارة الصحة قدم العديد من الشهداء خلال جائحة كورونا، وادى الدور المطلوب منه على اكمل وجه ويستحق التقدير ومنحه كافة حقوقه لا ان يتم التنصل من تلك الحقوق.ا

واشاد بالتزام الممرضين بقرار النقابة بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية لإيصال الرسالة لصناع القرار بصورة حضارية تعبر عن مستوى مهنة التمريض في المملكة.

ومن جانبهما اكد نقيبا الصيادلة د.زيد الكيلاني و اطباء الاسنان د.عازم القدومي في تصريح صحفي دعمهما الكامل لمطالب الممرضين المحقة و العادلة بعلاوة العمل الاضافي، لجهودهم و تضحياتهم التي قدموها خلال جائحة كورونا.

كما طالب النقباء وزارة الصحة بالالتزام بالاتفاق السابق بتعديل و صرف حوافز الصيادلة و الاطباء و اطباء الاسنان لكوادر وزارة الصحة تقديرا لجهودهم.