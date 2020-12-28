وقفة احتجاجية أمام الجامعة الأردنية رفضا لتقديم الموعد النهائي لتسديد الرسوم

عمان- الغد- نظمت القوى الطلابية صباح اليوم وقفة أمام البوابة الرئيسية للجامعة الأردنية، رفضًا لقرار إدارة الجامعة بتقديم الموعد النهائي لتسديد الرسوم، تزامنًا مع اجتماع مجلس العمداء للبت في القضية، ورفضًا لحرمان طلبة الموازي من تقسيط رسومهم.

وكانت ادارة الجامعة قد اتخدت قرار بتقديم موعد الدفع لتحدده بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ بعد أن كان بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٠ لتلزم الطلبة بتسديد رسومهم خلال اسبوعين فقط، كما تم منع التقسيط لطلبة الموازي خلافاً للفصول السابقة.

وأكد المعتصمون رفضهم لأي قرارات مالية تستهدف الطلبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني في ظل الجائحة.

ورفع الطلبة شعارات رافضة للقرارات المالية التي اتخدتها الجامعة منها : (موازي بس مش برجوازي #اسمحلي_اقسط، لا لادارة الجامعة بعقلية تجارية، لا لتقديم موعد الدفع، معناش ندفع هسا، ليش مستعجلين!).

واقتصرات الوقفة على عدد محدود وبالتزام بإجراءات السلامة العامة، وأوامر الدفاع المعمول بها.