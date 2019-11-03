وقفة احتجاجية على “الرابع” تضامنا مع الأسرى الأردنيين (فيديو وصور)

غادة الشيخ

عمان– نفذ العشرات، مساء الأحد، وقفة احتجاجية تضامنا مع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الدوارالرابع في العاصمة عمان.

وطالب المحتجون من الحكومة بالافراج عن الاسرى في سجون الاحتلال ، وكان أخرهم هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي ، كما وطالبوا بطرد السفير الاسرائيلي واغلاق السفاره في عمان.

وتخوض اللبدي إضرابا مفتوحا عن الطعام، لليوم الـ42 على التوالي، وتعاني من حالة صحية سيئة، بينما يعاني الأسير مرعي، من مرض السرطان، ويحتجز في ظروف اعتقالية صعبة.

وأكد المحتجون استمرارهم بالفعاليات التضامنية حتى الإفراج عن هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي المعتقلين تعسفياً بلا تهمة اعتقالاً إدارياً مجحفاً، بالإضافة لجميع الأسرى الأردنيين البالغ عددهم 23 أسير أردني والكشف عن مصير المفقودين.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين يوم الجمعة الماضي، إنه تم نقل المواطنة الأردنية هبة اللبدي التي تعتقلها السلطات الإسرائيلية بشكل غير قانوني وغير إنساني إلى مركز صحي تابع لإدارة السجون في إسرائيل لتوفير العناية الصحية لها استجابة لمطالبات الوزارة المتكررة .

وأوضحت الوزارة في بيان أنها ستستمر باتخاذ جميع الخطوات المتاحة لضمان سلامة هبه وستواصل جهودها لإطلاق سراحها وسراح المواطن الاردني عبدالرحمن مرعي.

وكان السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي عاد الى عمان يوم الاربعاء الماضي، بعد أن استدعته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للتشاور احتجاجا على استمرار إسرائيل اعتقالها اللاقانوني واللاإنساني للبدي ومرعي ومماطلة إسرائيل في الاستجابة لمطالبة الأردن بالإفراج الفوري عنهما.