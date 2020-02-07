وقفة احتجاجية في إربد: القدس عاصمة فلسطين وحق العودة مقدس (صور وفيديو)

أحمد التميمي

إربد – ندد مشاركون خلال وقفة احتجاجية امام مسجد اربد الكبير بصفقة القرن، مطالبين بتحرك عربي وإسلامي في مواجهة هذه الصفقة التي قالوا إنها تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ودعا المشاركون في الوقفة، التي نظمها الملتقى الوطني للفعاليات والأحزاب القومية واليسارية، إلى إلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني واتفاقية وادي عربة وطرد السفيرين الأمريكي والصهيوني من العاصمة عمان.

وأكدوا أن حق العودة للاجئيين الفلسطينين هو حق مقدس، محذرين من تصفية القضية الفلسطنينية على حساب الأردن.

وثمنوا مواقف الملك عبدالله الثاني في دفاعه عن القدس في ظل السكوت “المخزي” عن هذه الصفقة، مؤكدين أن القدس ستبقى عاصمة لدولة فلسطين والمقدسات الإسلامية ستبقى تحت رعاية الهاشميين، وأن هذه “الصفقة لن تغير شيئا على أرض الواقع”.

ودعوا “الأشقاء الفلسطينين إلى توحيد صفهم في مواجهة المؤمرات التي تحاك ضدهم من خلال المزيد من المقاومة وتقديم الشهداء في سبيل تحرير الأرض من الاحتلال”.

وردد المشاركون في المسيرة بهتافات تطالب باسقاط اتفاقية الغاز وصفقة القرن والتطبيع مع الكيان الصهيوني.