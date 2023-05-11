وقفة احتجاجية للمهن الطبية المساندة والإدارية والمحاسبة

أعلنت لجنة المهن الطبية المساندة والإدارية والمحاسبة، عن تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل من الساعة 9 صباحا لغاية الساعة 10:30 صباحا للمطالبة بحقوق الموظفين.

ووجهت اللجنة لوزير الصحة ومدير مستشفى الأمير حمزة، الكتاب التالي:

نُعلمكم نحن لجنة المهن الطبية المساندة والإدارية والمحاسبة والمكّلفة من قبل جميع الموظفين المُوقِعين والمفوضين من الأقسام التالية:

* المحاسبين في جميع أقسام المستشفى.

* الإداريين في جميع أقسام المستشفى

* فنيي الاشعة التشخيصية والقسطرة وتفتيت الحصى

* فنيي المختبرات وبنك الدم

* فنيي التخدير والإنعاش

* فنيي السجلات الطبية

* فنيي العلاج الطبيعي والتأهيل

* فنيي السمعيات والنطق

أنه ونظراً لعدم العدل والمساواة وسياسة المماطلة وتضييع الوقت سنةً تلو السنة على مرّ أجيال في تنفيذ قرارات سابقة قد أقرّت وأخرى لم تُقرّ وكُلّها مطالب مشروعة تُحفظ في طيّ الأدراج دون تنفيذٍ حقيقي وواقعي فإنه سوف يتم تنفيذ وقفتنا الأولى يوم الأحد القادم الموافق 14/5/2023 الساعة التاسعة صباحا لغاية الساعة العاشرة والنصف وذلك ضمن سلسلة من الوقفات والاعتصامات السلمية والاجراءات القانونية والحقوقية بالطبّع مؤكدين في ذلك أننا خلف قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم على ضرورة إجراء الإصلاحات الإدارية في الدوائر الحكومية و منها بالطبع نحن مستشفى الأمير حمزة ابن الحسين ممثلة بوزارة الصحة.

وتتلخص مطالبنا بما هو آت:

1- حقنا في العلاوة الفنية بنسبه 135% أسوة بزملائنا في التمريض والصيادلة والاطباء وذلك حسب قرارات وزارة الصحة ووزير الصحة منذ 2020 وخطابات رئاسة الوزراء الى معالي وزير الصحة وعطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية آخرها كتاب عطوفه الاستاذ الدكتور فراس الهواري وذلك بتاريخ 19/5/2021 إلى معالي رئيس مجلس الخدمة المدنية والذي يعلمه فيه بالموافقة على العلاوة المطلوبة 135% مشيرا بانه سيتم طلب رصد المخصصات المطلوبة لهذه الغاية ضمن موازنة عام 2022 إضافة إلى خطابات رئاسة مجلس النواب المتكررة والمذكرات المرفوعة إلى وزارة الصحة مرفقا صورة من بعض هذه الكتب.

2- حقنا بالعمل الاضافي بأن يكون من الإجمالي أسوة بزملائنا بالتمريض والصيادلة والأطباء.

3- حقنا في الخمس نقاط الحوافز التي تم إضافتها مؤخراً لزملائنا في تمريض العناية الحديثة فجميعنا نعمل بجِدّ وكدّ.

4- نكرر مطالبنا بإعادة علاوة خطورة الأشعة فورا وهنا مرفقا بطيه عده كتب تُشير إلى ذلك وآخرها كتاب وزير الصحة الأسبق دكتور سعد جابر بتاريخ 4/9/2019 إلى معالي رئيس مجلس الخدمة المدنية والذي يوضح فيه ذلك مرفقا بطيه صورة من هذا الكتاب.

5- حقنا بعلاوة التنقل والاقتناء (المواصلات) فجميع الموظفين يأتون الى الدوام من جيبهم الخاص ولا يُوفرّ المستشفى وسيلة نقل لهم على عكس الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى.

6- نجدد مطلبنا بعلاوة المؤسسة حيث ان المستشفى هو مستقل ماليا واداريا فاين هي علاوة المؤسسة منذ افتتاح المستشفى اسوه بالهيئات الحكومية المستقلة مثل هيئة الطاقة والمعادن والغذاء والدواء وغيرها من المؤسسات الحكومية.

7- نؤكد على حق زملائنا المحاسبين والإداريين الذين ايضا يعملون في السجلات الطبية بعلاوة فنية 135% وحيث ان العلاوة الفنية لهم متدنية جدا تصل الى (25% – 45 %).

8- حقنا بزيادة قيمة نقطة الحوافز وعدد نقاط الحوافز دون سقف محدد أسوة بزملائهم من المهن الطبية الاخرى.

9- حقنا في تفعيل العمل الإضافي حسب قرار رقم (2023/168) مرفقا صورة منه القاضي بتكليف ما نسبته 86% من موظفي المستشفى بالعمل الإضافي وهنا نوجه شكرا للدكتور كفاح أبو طربوش على هذا القرار والمطلوب تفعيله فورا.

واخيرا وليس اخرا نجدد ثقتنا واعتزازنا بمؤسستنا ومستشفانا ووزارة الصحة ممثله بوزير الصحة الأكرم الأستاذ الدكتور فراس الهواري وعطوفة الأخ الدكتور مدير مستشفى الأمير حمزة المحترم الدكتور كفاح ابو طربوش والإدارة الكريمة.

ونرجو من الله العلي القدير ان الموافقة على هذه المطالب التي هي حق لنا كما هي لغيرنا من زملائنا واخواننا في المهن الطبية الأخرى في ّظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الميمون الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني.

حمى الله الاردن عزيزاً قوياً منيعاً وسدّد الله خُطى ملكنا المفدّى حفظه الله ورعاه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لجنه المهن الطبية المساندة والإدارية والمحاسبة

في مستشفى الأمير حمزة ابن الحسين