أخبار محلية

وقفة بمناسبة الذكرى المئوية لولادة الشهيد وصفي التل

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – بمناسبة مرور مائة عام على ولادة رئيس الوزراء الأسبق الشهيد وصفي التل، دعا ناشطون إلى وقفة يوم غد الاثنين أمام ضريحه في منطقة الكمالية من الساعة الثالثة الى الخامسة مساء لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

وأكد منظمون أهمية احياء هذه المناسبة، للتعرف على مسيرة الشهيد وصفي التل ومواقفه ودوره الوطني ومسيرته السياسية التي امتازت بالشجاعة والتمسك بالرأي والقوة والنزاهة والصفات القيادية الحازمة والشعبية، وما تميز به كمقاتل، وهي سمات خلقت له حضوره وشعبيته ورمزيته كقائد أردني فريد استمرت رمزيته وحضوره لعشرات السنوات بعد استشهاده وما زالت.

ويعتبر وصفي التل شخصية وطنية تبوأت موقع رئاسة الوزراء واسهمت بشكل رئيسي في بلورة الشخصية الوطنية الاردنية.

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