وقفة تضامنية مع الأراضي الفلسطينية لجمعية عيبال الخيرية

نظمت جمعية عيبال الخيرية وقفة تضامنية، موجهة رسالة للوقوف مع الأراضي الفلسطينية ومدينة نابلس المحاصرة، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في فلسطين ونابلس.

وشارك في الوقفة التضامنية التي أقيمت بمقر الجمعية بالكمالية شخصيات سياسية ونيابية وحزبية ونقابية ودينية واعلامية وفنية وفعاليات شعبية، مؤكدين على أهمية المواقف الأردنية في دعم الصمود الفلسطيني والجهود التي تبذل بهذا الشأن.

وأكد المشاركون على تضامنهم مع الأعمال النضالية التي يقوم فيها أبناء فلسطين والبطولات التي سجلها الشهداء دفاعًا عن الحرية والكرامة والوجود العربي ورفضًا للذل والظلم والعنجهية التي تمارسها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأبي.

وجاءت هذه الفعالية لتمكين القوة والتنظيمات من التعبير عن غضبهم واستنكارهم لما يدور على الأرض الفلسطينية من عدوان وانتهاكات تمس الوجود والوجدان العربي ولترسل رسالة تضامن للشعب الفلسطيني الصامد أننا في الأردن نقف معهم وإلى جانبهم.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري على التضامن المطلق مع مدينة نابلس، وأهمية الدور النضالي الهام الذي يقومون به ويبذلون أرواحهم فداء للوطن.

وبين المصري أهمية الدور الذي يقوم به الأردن لمساندة الفلسطينيين، في كافة المجالات.

وتحدث خلال الفعالية في كلمات مساندة لفلسطين ولنابلس المحاصرة سياسيون وحزبيون وشخصيات دينية ونواب.