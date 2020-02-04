وقفة لأسرة الجامعة الأردنية احتجاجا على “صفقة القرن”

عمان – الغد- في مشهد ولا أجمل، تجسدت فيه صورة الوحدة الحقيقية، صدحت اليوم أصوات منددة بصفقة القرن أمام برج الساعة في الجامعة الأردنية شارك فيها رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة ونوابه ومساعدوه وعدد كبير من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وحشد غفير من الطلبة.

وجاءت الوقفة التي نظمها مجلس اتحاد الطلبة احتجاجا على ما جاء من بنود ظالمة في صفقة القرن التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية قبل نحو أسبوع من جهة، وتأييدا لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الثابتة تجاه صفقة القرن.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين والأردن وصوراً للقدس والمسجد الأقصى، مرددين الهتافات التي تدعو للوقوف خلف القيادة الهاشمية للذود عن المقدسات.

وقد ملأت كلمات الطلبة الحرقة على الظلم الذي سيلحق بفلسطين وأراضيها وشعبها بسبب صفقة القرن، رافضين ما تضمنته بنودها من تهاون وتطبيع و تهويد وتدنيس لطهارة ترابها. كما عبر الطلبة عن غضبهم من المؤامرة الأمريكية اليهودية على فلسطين والدول العربية.

وعلَت أصواتهم مشددة على توحيد كل طاقات الشعوب العربية لمواجهة مخططات ومشاريع السياسة الأمريكية التي تستهدف دحض حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني من خلال الصفقة.

إلى ذلك ألقى رئيس الجامعة كلمة عبّر خلالها عن استيائه الشديد من إعلان صفقة كهذه التي لا تعطي بنودها أي مؤشر على السلام؛ مؤكدا على موقف الأردن الثابت خلف قيادته الحكيمة تجاه القضية الفلسطينية والأهل في فلسطين. وأضاف أن الأردن يقف وقفة واحدة لن تتغير ولن تتأثر بأي عوامل مهما بلغ الثمن.

وأشاد القضاة بالمشهد الذي رآه أمام عينيه في الوقفة؛ الذي جسد صورة كأنها وحدة الأمتين العربية والإسلامية، بتلاحمها وتضافرها وتوحيد فكرها وصوتها؛ لافتا إلى أن هذا المكان شهد العديد من الوقفات على جملة من القضايا العربية كان معظمها من أجل فلسطين والقدس العربية.