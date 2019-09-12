“وقفة وطن “.. جامعة الزرقاء ومدارسها تستقبل طلاب “التوجيهي”

عمان-الغد- استقبلت جامعة الزرقاء الخاصه ومدارسها الخميس، أربعمئة وثمانين طالب وطالبه من المسار الاكاديمي العلمي والادبي (التوجيهي).

وكانت جامعة الزرقاء أعلنت أمس الأربعاء، مبادرة لتعليم طلاب التوجيهي وبتشاركية مع مجموعة من المدارس الخاصة التي استقبلت اليوم المئات من الطلبه.

و يتم من خلال هذه المبادره تقديم التعليم لطلبة العلمي والادبي بدون مقابل لحين عودة الطلبه لمدارسهم الحكوميه .

ومنذ اللحظه الأولى التي أطلقت بها المبادره بادر أولياء الامور والطلبه بالتواصل مع غرفة العمليات التي خصصت بجامعة الزرقاء لهذه الغايه للاستفسار ومعرفة المدارس التي من الممكن ان يلتحق الطلاب فيها.

من جهته أكد الناطق الرسمي بأسم المبادره الاعلامي جلال الاغوات أن المرحله الأولى للمبادره انطلقت صباح الخميس، واستهدفت طلبة مديرية تربية الزرقاء الأولى من طلاب المسار الأكاديمي العلمي والأدبي ذكوراً وإناث، مؤكدا أن أكثر من ثمانية مئة طالب وطالبه التحقوا بمقاعد المدارس المشاركه في المبادره، مشيرا إلى أن للمبادره أن جامعة الزرقاء الخاصه قامت بتأمين المواصلات من ثلاث مواقع مختلفه لنقل الطلبه للجامعة لتلقي تعليمهم خلال الفتره الحاليه .

وذكر الناطق الرسمي بأن المرحله الثانيه للمبادره ستنطلق صباح الاثنين ١٦/٩/٢٠١٩ لتستهدف اربعة الاف طالب في لواء الرصيفه والمرحلة الثالثه سيعلن عنها لاحقا والتي ستستهدف طلبة التوجيهي في مديرية تربية الزرقاء الثانية.

ولفت الاغوات ان مبادرة جامعة الزرقاء لا تعتبر بديلا لمدارس الحكومه ومعلميها الذين نؤمن بحقهم بالمطالبة بتحسين مستوى معيشتهم ولكن ايماناً منها بأن الوقت في غاية الاهميه لطلبة المسار الاكاديمي تحديدا ، لافتا أن هذه المبادره ليست إلا وقفة لأبناء وطن بعيدا عن اعتبارات أخرى.