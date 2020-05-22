وقف استقبال التظلمات لدعم عمال المياومة مساء السبت

عمان – أعلن صندوق المعونة الوطنية، الاستمرار بإستقبال طلبات التظلمات إلكترونيا لأرباب الأسر التي لم تستفد من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة حتى مساء يوم السبت.

وقال مدير الصندوق عمر المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بإمكان أرباب الأسر الدخول إلى الموقع الإلكتروني “تكافل” للاستفسار عن حالة الطلب من حيث القبول أو الرفض من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة على الرابط الإلكتروني https://reg.takmeely.jo/RequestStatus.

وبين انه بإمكان رب الأسرة تقديم التظلم على الرابط الإلكتروني https://reg.takmeely.jo/Complaints حتى مساء يوم السبت، حيث تم فتح باب التظلمات يوم 10 أيار الحالي.

وأشار الى ان صندوق المعونة استقبل لغاية الآن نحو 9 آلاف طلب تظلم، وسيتم دراسة التظلم مباشرة بعد تقديم الطلب لاتخاذ الاجراء المناسب، والطلب من رب الأسرة فتح محفظة إلكترونية لتحويل الدعم النقدي الحكومي إليها في حال تم الفصل بالتظلم لصالح رب الأسرة.-(بترا)