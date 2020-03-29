وقف استقبال شاحنات البضائع من وإلى ميناء العقبة

العقبة – قرر رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المهندس نايف بخيت،اليوم الاحد وقف استقبال شاحنات البضائع من وإلى محطة الركاب في ميناء العقبة، باستثناء الشاحنات الأردنية الموجودة في ميناء نويبع المصري.

وبين بخيت أنه سيتم نقل كافة الشاحنات المصرية الموجودة في ساحة محطة الركاب إلى جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء احترازيا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.(بترا)