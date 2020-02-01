آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

وقف استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية من الصين

منذ ساعتين
صنع في الصين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عبدالله الربيحات

عمان- أكد مدير التراخيص والمراكز الحدودية في وزارة الزراعة كريم الحسامي “أنه تم وقف استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية من الصين، منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في الصين، على أن يعاد النظر في ذلك، لحين متابعة ما ستؤول إليه مستجدات الوضع”.
وبين الحسامي، في تصريح صحفي لـ”الغد”، أنه لجنة صحة الحيوان عقدت اجتماعا، يوم الأربعاء الماضي، بحثت فيه هذه القضية، حيث أكد الحضور ضرورة وقف استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية من الصين، مع العلم بأن المنتجات النباتية ليس لها أي تأثير، فحسب تقارير منظمة الصحة العالمية فإن فيروس كورونا ينتقل عن طريق “الخفاش – الوطواط”.
وأكد أنه تم تعليق منح رخص استيراد من الصين في الوقت الحالي.
وكانت المملكة تستورد من الصين لحوم ضأن مجمدة خالية من الغدد والعظم مجمدة على درجة حرارة “-18” مئوي، وأسماك مجمدة وهي قليلة الخطورة، فيما يتم استيراد منتجات نباتية كالزنجبيل مثلًا.
وفي العام 2018، تم وقف استيراد الثوم، حسب الحسامي الذي أوضح أن جميع المنتجات تخضع لفحص قبل دخولها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

مقالات ذات صلة

جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين

بلدية جنين تطلق اسم الملك عبدالله الثاني على دوار بالمدينة

منذ 50 دقيقة

خبراء: المشاريع المقترحة على الأردن ضمن “صفقة القرن” تخدم الاحتلال

منذ ساعتين

بصيرا عاصمة الأدوميين بلا مركز للزوار رغم كثرة المواقع الأثرية

منذ ساعتين

النعيمي يكشف عن مقترحين جديدين لـ”التوجيهي” وإطار جديد للتقييم المدرسي

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock