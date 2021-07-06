الإقراض الزراعي توقف الاقتطاعات الشهرية عن مزارعين لشهر تموز

عمان-الغد-اتخذ مجلس إدارة مؤسسة الاقراض الزراعي قرارًا بإيقاف الاقتطاعات والحسومات الشهرية من المزارعين وكفلائهم عن شهر تموز/7الجاري وذلك تخفيفًا على المزارعين نتيجةً للظروف التي يمرون بها بسبب جائحة كورونا.

ويضاف هذا القرار الى القرارات السابقة والتي تم بموجبها إيقاف الاقتطاعات لتوفير سيولة مع المزارعين إيمانًا بدور المؤسسة بالوقوف ألى جانب المزارعين