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وقف التخييم والمبيت بمحمية البترا مؤقتاً بسبب الأحوال الجوية

منذ ساعة واحدة

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لواء البترا – قررت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وقف منح تصاريح المبيت والتخييم داخل أراضي محمية البترا الأثرية وإغلاق مسار الدير الخلفي خلال الفترة من 12 إلى 14 آذار من الشهر الحالي.
وبين رئيس سلطة الإقليم الدكتور سليمان الفرجات لـ(بترا)، اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات جاءت بسبب الأحوال الجوية المتوقعة خلال نهاية الأسبوع الحالي وحفاظاً على سلامة الزوار.
وفي ذات السياق، أدرجت سلطة الإقليم أرقام هواتف مديرية السياحة لاستقبال الملاحظات والاستفسارات وهي: 032156044 / 0775446660.-(بترا)

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