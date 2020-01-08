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وقف التزويد المائي من آبار جابر

منذ ساعتين

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اربد – الغد – أعلنت شركة مياه اليرموك عن توقف التزويد المائي من محطة الحدود وآبار جابر في لواء الرمثا من صباح السبت 11/1/2020 وحتى صباح الأربعاء 15/1/2020 من اجل استكمال أعمال صيانة ضرورية للمحطة وبرج التهوية
وحسب بيان للشركة أن المناطق التي ستتأثر هي (حي الخزاعلة، حي البشابشة، حي البريد) في مدينة الرمثا بالإضافة إلى مناطق سهل حوران.

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