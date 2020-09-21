وقف العمل بعزل العمارات والبنايات أمنيا

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، مساء الاثنين، إنه بناء على التغذية الراجعة من الميدان، تقرّر اليوم وقف العمل بحجر العمارات والبنايات أمنيّاً، وسيطلب من المخالطين الذين يُفرض عليهم الحجر المنزلي الالتزام بأماكنهم لحين فحصهم، وسيتمّ تتبّعهم وفق آليّة تقرّرها الأجهزة المختصّة.

وأضاف العضايلة أنه تمّ وضع آليّة لتتبّع الأشخاص المصابين الخاضعين للعزل المنزلي ومخالطيهم من خلال الأجهزة المختصّة، وسيتمّ تطبيق ما نصّ عليه أمر الدّفاع رقم (8) لسنة 2020م بحقّ كلّ من تثبت مخالفته منهم،

ونوه العضايلة إلى بأن العقوبات بحقّ كل من يخالف اشتراطات السلامة العامّة، ويعرّض صحّة الأردنيين وسلامتهم للخطر، أو يتسبّب بنقل العدوى إليهم تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، أو بغرامة مقدارها 3 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.