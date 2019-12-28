وقف العمل بمشروع “القرية النموذجية” في لواء القصر بالكرك

عمان- الغد- قررت جمعية الإغاثة و المساعدة الإسلامية البريطانية (فرع الأردن) وقف العمل بمشروع القرية النموذجية بلواء القصر في (محافظة الكرك) والتي كان من المقرر إقامة مشروع القرية النموذجية بها في منطقة السنينه أراضي لواء القصر (الكرك) استجابة إلى مطالب أهالي المنطقة.

وقد أشارت الجمعية في بيان صحافي صدر عنها اليوم السبت أنها أوقفت العمل بالمشروع بشكل نهائي رغبة منا في التوافق مع رغبة أهالي المنطقة في عدم تنفيذ المشروع.

ولفت البيان الى أن الجمعية بعد أن التقى ممثلها مع مجموعة طيبة من أهالي لواء القصر شيوخا ومسؤولين، وتم بيان حقيقة وأهداف هذا المشروع لكن نزولا عند رغبة أهالي القصر ولمنع الفرقة والإبقاء على محبة كافة أبناء الاردن الطيبين الكرماء وحفظا على صلة الود معهم تقرر وقف العمل في المشروع بشكل نهائي ومطلق ولا عودة عن هذا القرار.