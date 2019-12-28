السلايدر الرئيسيالكركمحافظات

وقف العمل بمشروع “القرية النموذجية” في لواء القصر بالكرك

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قررت جمعية الإغاثة و المساعدة الإسلامية البريطانية (فرع الأردن) وقف العمل بمشروع القرية النموذجية بلواء القصر في (محافظة الكرك) والتي كان من المقرر إقامة مشروع القرية النموذجية بها في منطقة السنينه أراضي لواء القصر (الكرك) استجابة إلى مطالب أهالي المنطقة.

وقد أشارت الجمعية في بيان صحافي صدر عنها اليوم السبت أنها أوقفت العمل بالمشروع بشكل نهائي رغبة منا في التوافق مع رغبة أهالي المنطقة في عدم تنفيذ المشروع.

ولفت البيان الى أن الجمعية بعد أن التقى ممثلها مع مجموعة طيبة من أهالي لواء القصر شيوخا ومسؤولين، وتم بيان حقيقة وأهداف هذا المشروع لكن نزولا عند رغبة أهالي القصر ولمنع الفرقة والإبقاء على محبة كافة أبناء الاردن الطيبين الكرماء وحفظا على صلة الود معهم تقرر وقف العمل في المشروع بشكل نهائي ومطلق ولا عودة عن هذا القرار.

مقالات ذات صلة

30.9 دينار سعر غرام الذهب محلياً وسط طلب ضعيف

منذ 5 دقائق

الأردن يستورد ألبسة وأحذية بـ 210 ملايين دينار في 2019

منذ 55 دقيقة
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

الأردن يدين التفجير الإرهابي في مقديشو

منذ ساعة واحدة
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي

مصدر حكومي: لا علاقة لهالة زواتي بتوقيع اتفاقية “غاز نوبل”

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock