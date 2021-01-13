وقف العمل بمنصة العائدين جوا والاكتفاء بفحص كورونا خلال 72 ساعة

عمان-الغد- قال وزير وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد إنه سيتمّ وقف العمل بقرار حظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة اعتباراً من هذا الأسبوع، ومع ذلك، يبقى العمل بساعات الحظر الليلي المعمول بها حالياً، ويتمّ تطبيقها كذلك أيام الجمعة.

وأضاف العايد أنه سيتّم فتح عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية على ثلاث مراحل، وبمدد زمنية محددة، وبالاعتماد على المؤشرات الوبائية في حينه.

وأكد على وقف العمل بمنصة القادمين إلى المملكة جوّا Visit Jordan، والاكتفاء بإحضار فحص (PCR) نتيجته سلبية خلال (72) ساعة من موعد الوصول، بالإضافة إلى فحص (PCR) فور الوصول في المطار، و يعفى من ذلك الأطفال دون سن (5) سنوات، بالإضافة إلى إلغاء الحجر المنزلي للمسافرين القادمين ممن تظهر نتيجة فحوصاتهم في المطارات الأردنية سلبية، مع التأكيد على التزام المصابين الذين تظهر نتيجتهم إيجابية بالعزل المنزلي.

من جهة أخرى، قال العايد أن زيادة أعداد القادمين عبر جسر الملك حسين وحدود المدوّرة إلى 300 شخص يومياً، بدلا من 150 شخصاً، وبحسب تعليمات تعلنها وزارة الداخلية. وإزالة أي محددات على أعداد الرحلات الجويّة في المطارات لتعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، ابتداء من تاريخ 20/1/2021.

وبين العايد أن دوام المدارس يبدأ خلال الفصل الدراسي الثاني وجاهيّاً، بالتدرّج والتناوب، ابتداء من تاريخ 7/2/2021، وفق اشتراطات وبروتوكولات سيعلنها معالي وزير التربية والتعليم، في حين ستقوم الفرق الرقابيّة بتشديد إجراءاتها للتفتيش على مدى التزام الأفراد والمنشآت بسبل الوقاية وتطبيق العقوبات بحقّ المخالفين.