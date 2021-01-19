وقف العمل بمنصة Visit Jordan والاكتفاء بفحص “PCR”

رهام زيدان

عمان- تبدأ الحكومة اعتبارا من يوم غدا الأربعاء تطبيق قرار على وقف العمل بمنصة القادمين إلى المملكة جوّا Visit Jordan.

وبناء عليه فإنه وبعد سريان القرار سيتم الاكتفاء بإحضار فحص (PCR) نتيجته سلبية خلال (72) ساعة من موعد الوصول، بالإضافة إلى فحص (PCR) فور الوصول في المطار، و يعفى من ذلك الأطفال دون سن (5) سنوات، بالإضافة إلى إلغاء الحجر المنزلي للمسافرين القادمين ممن تظهر نتيجة فحوصاتهم في المطارات الأردنية سلبية، مع التأكيد على التزام المصابين الذين تظهر نتيجتهم إيجابية بالعزل المنزلي.

وبحسب مصدر مطلع فإن أثر إلغاء المنصة على حجم حركة الطيران سيظهر خلال عدة ايام مبينا أن حركة الرحلات القادمة الى مطار الملكة علياء الدولي بدأت بالعودة إلى مستوياتها الاعتيادية.

وأشار المصدر إلى أن معدل الرحلات القادمة اي الوقت الحالي يتراوح ما بين 30 إلى 40 رحلة يوميا.