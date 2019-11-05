وقف ترخيص “التطبيقات الذكية” وتعديل فرق التعرفة

حمزة دعنا

عمان- قررت هيئة تنظيم قطاع النقل وقف منح التراخيص لشركات التطبيقات الذكية وتعديل نظام نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية ليصبح فرق التعرفة ما نسبته 30% عن الأجرة المعتمدة لسيارات التكسي الاصفر اعتبارا من 1-1-2020.

كما قررت الهيئة وقف منح التراخيص لمكاتب خدمة السيارات الفخمة “الليموزين”، وإعادة تفعيل اللجنة الرقابية المشكلة.

ووجهت الهيئة كتابا لادارة ترخيص السواقين والمركبات تقول فيه، “نظرا لتزايد أعداد السيارات غير الحاصلة على تصاريح للعمل للعمل على تقديم خدمات التطبيقات الذكية والفوضى الحاصلة في القطاع نتيجة عمل تلك السيارات”.

وأوعزت الهيئة بالتعميم على كافة مراكز الترخيص لعدم تجديد ترخيص أي سيارة تعمل على نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية، الا بعد التأكد من وضع الطبعة الجانبية والمحددة بالتعليمات.

يشار الى ان أصحاب التكسي الاصفر نفذوا أمس اعتصاماً امام هيئة تنظيم النقل البري للنظر في مطالبهم.