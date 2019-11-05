وقف ترخيص المركبات المخالفة لتعليمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية

عمان – خاطبت هيئة تنظيم قطاع النقل البري اليوم، الثلاثاء إدارة ترخيص السواقين والمركبات بعدم تجديد ترخيص أي سيارة تعمل على نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية اعتبارا من بداية العام المقبل، إلا بعد التأكد من وضع الطبعة الجانبية والمحددة بتعليمات تنظيم تقديم خدمات النقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية وتعديلاتها.

ويأتي قرار الهيئة في ظل تزايد أعداد السيارات غير الحاصلة على تصاريح للعمل على تقديم هذه الخدمات، والفوضى الحاصلة في القطاع نتيجة لمثل هذه السيارات، حيث سيتم تزويد إدارة ترخيص السواقين والمركبات بكشوفات ورقية والكترونية محدثة بكافة السيارات العاملة على تقديم هذه الخدمات.

وكان مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع النقل البري قرر اليوم، وقف منح التراخيص لشركات التطبيقات الذكية، ووقف منح التراخيص لمكاتب خدمة السيارات الفخمة الليموزين، وإعادة تفعيل اللجنة الرقابية، ورفع توصية لمجلس الوزراء لتعديل نظام نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، ليصبح فرق التعرفة ما نسبته 30% من الأجرة المعتمدة لسيارات التكسي الاصفر.–(بترا)