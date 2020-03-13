وقف حركة الملاحة في ميناء العقبة

العقبة – اكد رئيس الهيئة البحرية الاردنية المهندس محمد سلمان انه تم وقف حركة الملاحة البحرية في ميناء العقبة لحين انتهاء تأثير تداعيات المنخفض الجوي الذي تتعرض له المملكة.

واكد ان غرفة العمليات في الهيئة تعمل على مدار الساعة لمعالجة اي طاريء قد يحدث لا سمح الله.

وأضاف سلمان في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه تم اخراج بعض السفن الراسية في الميناء واخلاء بعض الارصفة الحساسة مثل رصيفي النفط والغاز ومنع القوارب والسفن من الابحار في مياه خليج العقبة حفاظا على السلامة العامة.

بدوره أكد محافظ العقبة غسان الكايد ان مدينة العقبة تعرضت خلال الليلة الماضية وصباح اليوم الجمعة لرياح شديدة وامطار غزيرة ادت الى اضرار مادية على الشواطيء والشوارع الداخلية لافتا الى ان غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والاشغال العامة والصحة والتربية والتعليم على أهبة الاستعداد للتعامل مع اي طاري .

وقام رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت بجولة تفقدية شملت جميع المرافق المينائية والبحرية ومحطة الركاب اطلع خلالها على جاهزية الارصفة والكوادر العاملة والاليات والسفن الراسية على الارصفة داعيا القائمين على تلك المرافق ضرورة اتخاذ اجراءات سليمة للحفاظ على السلامة العامة.