وقف ضخ المياه من محطة الزعتري الثلاثاء لأعمال الصيانة

اربد – أعلنت شركة مياه اليرموك، أن محطة ضخ مياه الزعتري، ستتوقف عن الضخ يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 25/ 2/ 2020، من أجل إجراء أعمال الصيانة للمحطة والخطوط الناقلة، استعداداً للصيف المقبل.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إن هذا التوقف سيؤدي إلى تأثر عدد من المناطق بالتزود المائي، والتي سيتزامن برنامج توزيع المياه فيها مع موعد إجراء أعمال الصيانة، والذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل.

وحسب البيان، فإن المناطق التي ستتأثر بالتزود المائي في لواء بني عبيد (الحصن/ البلد القديمة، وسط السوق التجاري، شارع اربد الحصن، الحصن /الحي الشرقي، منطقة المايكروويف، إسكان وسن، الصريح/مدرسة عمر اللافي، المنطقة المحاذية للحصن)، وفي لواء المزار ستتاثر منطقة رحابا البلد بالإضافة إلى سجن حوفا، مستشفى إيدون العسكري.

أما في محافظة عجلون فستتأثر المناطق المرتفعة من بلدة صخرة، وبمحافظة المفرق ستتأثر مناطق جامعة آل البيت، الكليات العسكرية، المنطقة الاقتصادية، المنشية، قرى بني حسن، فاع، البويضة.

وأكدت الشركة، أن استئناف التزويد المائي سيكون فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة وحسب برنامج التزويد المعتمد.-بترا