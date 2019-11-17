وقف ضخ مياه الديسي 96 ساعة للصيانة.. وتأثر عمان والزرقاء والرصيفة

عمان- الغد- أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا عن وقف ضخ مياه الديسي اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 25 تشرين ثاني 2019 وحتى مساء يوم الخميس 28 تشرين ثاني 2019 بهدف اجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة من قبل شركة مياه الديسي ( ديواكو) الشركة المشغلة لمنظومة مياه الديسي بهدف المحافظة على استمرارية الضخ في الخط على مدار العام حيث ستتأثر حصص مناطق في عمان والزرقاء والرصيفة بهذا التوقف المبرمج.

ودعت الوزارة / سلطة المياه المواطنين في هذه المناطق بضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد لذلك وتخزين كميات مياه كافية تفي بالاحتياجات خلال فترة التوقف.

وبينت الوزارة / سلطة المياه ان منظومة مياه الديسي هو مشروع استراتيجي تم بناءه على نظام ( BOT) بحيث تتولى الشركة تشغيل المنظومة والمحافظة على كافة مرافق المشروع عاملة على مدار الساعة خاصة خلال اوقات الذروة وازدياد الطلب صيفا ووصول المنظومة الى مستوياتها العليا اضافة الى ضمان كفاءة كافة مرافق المشروع حتى بعد انتهاء العقد الذي يستمر (25) عاما منذ تشغيله اول مرة.

واضافت ان التوقف الذي سيستمر لمدة (96) ساعة نتيجة اعمال الصيانة الوقائية تم اختياره خلال انخفاض الطلب شتاء الى حدوده الدنيا حيث ستتأثر عدة مناطق في كل من عمان والزرقاء والرصيفة وتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان عدم تأثر مناطق محافظات الشمال به.

واوضحت الوزارة / سلطة المياه ان المناطق المتأثرة هي :

عمان:

الرابية ، الرابية الشمالي، المدينة الرياضية ، عرجان ، جبل عمان ، الدوار الاول ، الدوار الثاني ، الدوار الثالث، اللويبدة ، منطقة طارق، المنارة ، حي عدن ، الحرشة، الصالحية ، النصر ، نادي السباق، حي عالية.

وكذلك مناطق البيادر ، دير غبار ، الرونق، حي السهل ، الجندويل ، ضاحية الامير راشد، ضاحية الرشيد ، شفا بدران ، الجبيهة، ام زويتينة ، حي المنصور، ام السماق ، خلدا ، عبدون ، دابوق .

ومناطق مرج الحمام ،الياسمين ، البنيات ، المقابلين ، ناعور (البلد )، القويسمة ، العلكومية ، نزهة سحاب، ابو علندا، المنارة ، ام نوارة ، سحاب ، الذهيبة الشرقية ، الذهيبة الغربية ، الفيصلية ، المستندة ، العبدلية ، خشافية الدبايبة ، خشافية الشوابكة ، اسكان المرقب.

الزرقاء:

الزرقاء : ضاحية المدينة ، حي الدويك ، جبل طارق، حي الجندي ، حي حمزة، ضاحية مكة، حي الفلاح ، حي القمر ، حي الجبر، اسكان الاميرة هيا ، اسكان المهندسين ، شومر، حي الجنينة العالي ، شارع ام القرى ، شارع المجاهدين ، منطقة مسجد الفلاح، رحمة العالي ، جبل حسن العالي ، حي الملك طلال.

الرصيفة:

اسكان النقب ، اسكان هاشم ، اسكان المعلمين ، حي الفاخورة ، حي الحسين ، حي العراتفة، حي الجندي ، حي ابو غليون، حي ام جرادة ، عوجان ، حي القادسية ، حي الرشيد ، وجزء من منطقة جريبا.

واكدت الوزارة / سلطة المياه وشركة مياه الاردن (مياهنا ) والشركة المشغلة لمنظومة الديسي انها ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لاستكمال الاعمال الفنية واعمال الصيانة خلال الوقت المحدد داعيا الجميع الى تفهم مثل هذه الظروف التي تهدف لضمان استمرارية تشغيل هذه المنظومة الاستراتيجية