وقف طرح العطاءات الحكومية الممولة من ميزانية الدولة الشهر المقبل

عمان- قال مدير دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات إن الدائرة قررت بموجب قرار الموازنة للعام المقبل التوقف عن طرح اي عطاءات او التزامات جديدة اعتبارا من منتصف الشهر المقبل الا بموافقة رئاسة الوزراء.

وبين الخليفات بحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء أن العطاءات المطروحة تجري في مجرياتها الطبيعية سواءً في التنفيذ او في صرف الدفعات المستحقة للمقاول وان ما سبق هذا البلاغ سوف يستمر حسب الاصول وان هذه العطاءات لا تحال الا بوجود مخصصات مالية لها وان جميع ما طرح سينفذ على ارض الواقع، موضحا ان التعميم الصادر من رئاسة الوزراء يستثنى منه العطاءات الممولة من المنح الخارجية وبالتالي سوف نستمر بطرح هذه العطاءات، وسنتوقف عن طرح العطاءات الممولة من خزينة الدولة ابتداء من 14 تشرين الثاني حتى تتمكن دائرة الموازنة العامة من حصر الموجودات وحصر الاولويات واعداد الموازنة لعام 2020.

واشار الى انه تم خلال هذا العام طرح 130عطاء ، تركزت على قطاعات الابنية والطرق والبنية التحتية ومجالات الكهروميكانيك والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي وكانت الحصة الكبرى لمشروعات البنية التحتية والطرق، كما كان هناك تركيز على عطاءات الابنية في بناء المدارس الحكومية والمراكز الصحية والسبب في ذلك طلبات مجالس المحافظات اللامركزية، وتم احالة حوالي 40 مركزا صحيا منذ بداية العام الحالي، مبينا ان عطاءات المدارس كان جزء منها بدعم من منح سعودية وكويتية ومنها كانت تمول من موازنة الدولة.

واضاف ان قيمة العطاءات الحكومية التي طرحت منذ بداية العام بلغت 291 مليون دينار، وتركزت على الطرق والبنية التحتية ومجالات الكهروميكانيك والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي وكانت الحصة الكبرى لمشروعات البنية التحتية والطرق، مبينا أن مخصصات مشروع الباص السريع ما بين عمان والزرقاء بلغت 124 مليون دينار.-(بترا)