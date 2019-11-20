وقف قبول طلبة جدد بتخصص الأمن السيبراني في اليرموك

تيسير النعيمات

عمان – أوقف مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها اليوم قبول طلبة جدد في تخصص (الامن السيبراني/ بكالوريوس) في جامعة اليرموك.

ووافق المجلس في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور بشير الزعبي رئيس المجلس على استمرارية اعتمادية شهادة ضمان الجودة للسنة الثالثة وفق معايير ضمان الجودة لجامعة البترا.وعلى استمرار الاعتماد الخاص لتخصص (تكنولوجيا معلومات الأعمال/ برنامج البكالوريوس) في جامعة اليرموك.

كما وافق على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (إدارة الأعمال/ برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان الأهلية، وعلى تثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (الكيمياء/ برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا.

وقرر المجلس تأجيل البت بالاستمرار في الاعتماد الخاص لتخصص (الإرشاد النفسي والتربوي/ برنامج الماجستير) فيما وافق على الاستمرار بالاعتماد الخاص لتخصص (التربية الخاصة/ برنامج الماجستير) وعلى الاستمرار بالاعتماد الخاص لتخصص (التربية الخاصة/ برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان العربية.

واجل البت بالاستمرار في الاعتماد الخاص لتخصص (علم النفس التربوي/ برنامج الماجستير) فيما وافق على الاستمرار بالاعتماد الخاص لتخصص (الأصول والإدارة التربوية/ برنامج الماجستير) وعلى الاستمرار بالاعتماد الخاص لتخصص (المناهج وطرق التدريس/ برنامج الماجستير) في جامعة عمان العربية.

وقرر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الصحافة والإعلام/ مساري الصحافة الإلكترونية والعلاقات العامة/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة العربية المفتوحة/ فرع الأردن.

الى ذلك وافق المجلس على فتح باب قبول طلبة جدد لتخصص (الهندسة المدنية/ برنامج البكالوريوس) على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (الصيدلة/ برنامج الدبلوم المتوسط) وعلى رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (التمريض المشارك/ برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية/ كلية جامعية تقنية.

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