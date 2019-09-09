وقف معادلة شهادات الثانوية العامة من 5 دول بداية العام

احمد التميمي



اربد – أظهر كتاب رسمي موقع من مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة بعدم اعتماد أي مدرسة لغايات الثانوية العامة من البلدان، تركيا، اليمن، أوكرانيا، السودان وليبيا، اعتبارا من بداية العام الدراسي الحالي 1/9/2019

ويأتي هذا التعميم، حسب الكتاب، التزاما بما ورد بنظام معادلة الشهادات 2019 الخاص بالشهادات من الخارج، داعيا إلى التقيد بمضمون الكتاب تحت طائلة المسؤولية.

يشار إلى أن هناك مئات الأردنيين يدرسون الثانوية العامة في تلك الدول وخصوصا تركيا، الأمر الذي سيضعهم في مصير مجهول إذ ما تم معادلة شهاداتهم.