وكالة الأدوية الأوروبية توافق على استخدام لقاح للوقاية من جدري القردة

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة أنها وافقت على استخدام لقاح مضاد للجدري للوقاية من مرض جدري القردة الذي قد تقرر منظمة الصحة العالمية تصنيف ارتفاع عدد الإصابات به حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا.

وتأتي موافقة وكالة الأدوية الأوروبية في وقت ينتظر العالم خلاصات اجتماع عقدته الخميس لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بدرس مدى خطورة ارتفاع عدد الإصابات بجدري القردة.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد أعرب الخميس عن “قلقه” من هذا الارتفاع.

ولقاح ايمفانيكس Imvanex الذي ابتكرته شركة “بافاريان نورديك” Bavarian Nordic الدنماركية، أجيز استخدامه في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2013 للوقاية من الجدري. وتمّت المواقفة على استخدامه لمكافحة جدري القردة بسبب التشابه بين هذا الفيروس وفيروس الجدري.

وستكلّف لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية تقييم المؤشرات الوبائية، فيما ساء الوضع في الأسابيع الأخيرة مع تسجيل أكثر من 15300 إصابة في 71 دولة، وفقا للأرقام الصادرة عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

وفي أول اجتماع عُقد في 23 حزيران/يونيو، أوصى غالبية الخبراء بألا تعلن منظمة الصحة حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا.