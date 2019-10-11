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وكالة الطاقة الدولية: تعافي السعودية سريعاً يعيد أسواق النفط إلى وضعها الطبيعي

منذ ساعتين

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لندن – قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة إن أسواق النفط العالمية تجاوزت إلى حد كبير هجمات على منشأتي نفط في السعودية الشهر الماضي، في الوقت الذي تعافى فيه أكبر مُصدر للنفط في العالم سريعا من أكبر توقف منفرد للإمدادات العالمية في التاريخ الحديث.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقرير شهري بعنوان ”العمل كالمعتاد“ إن ”أسواق النفط في أيلول (سبتمبر) صمدت في مواجهة حالة… تعطل واسع النطاق للإمدادات“.

وأضافت: ”الأسعار عاودت الانخفاض إذ أصبح من الواضح أن الأضرار، على الرغم من أنها خطيرة، لن تسبب تعطلا يستمر لفترة طويلة للأسواق“.(رويترز)

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