وكالة خاصة لراغبي الترشح للانتخابات من المحجورين أو المعزولين

عمان- الغد- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب ومن أجل تحقيق العدالة ومنح كافة الراغبين بالترشح فرصاً متساوية بمن فيهم المواطنين القانطين ضمن تلك الدوائر، محجورين أو معزولين، جواز تعبئة وكالة خاصة تخول الموكل تقديم طلب الترشح أو الانسحاب.

وبحسب تلك التعليمات فانه يتوجب على الموكل تقديم طلب الترشح الى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترشح بعد تحديد اسم القائمة الانتخابية ورمزها والتوقيع على تفويض أي من المرشحين في القائمة ليتولى تمثيلها امام لجنة الانتخاب وفقاً لاحكام القانون.

كما نصت التعليمات انه يحق للموكل الحضور مع مرشحي القائمة أو منفرداً لدى الهيئة أو أي من اللجان المشكلة من قبلها وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو لدى أي جهة ذات علاقة بإجراءات الترشح، وتقديم كافة الوثائق والأوراق والشهادات المطلوبة لعملية الترشح واستخراجها من الجهات الرسمية المعنية باصدارها حسب الأصول بما في ذلك شهادة عدم المحكومية وما يثبت تقديم الاستقالة من قبل الراغب بالترشح قبل الموعد المحدد في القانون وكذلك الوثائق المتعلقة بالإفصاح المالي الواردة في التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية ودفع المبالغ المالية المترتبة على المترشح لخزينة الدولة عن طريق ارفاق الإيصال المالي.

وفقاً للتعليمات فإنه يحق للموكل التبلغ نيابة عن راغب الترشح بأي قرار صادر عن الهيئة أو اللجان المشكلة من قبلها بمقتضى أحكام القانون والتعليمات الصادرة عنها بما في ذلك قرار مجلس مفوضي الهيئة بقبول طلب الترشح أو رفضه والطعن أمام محكمة الاستئناف.

أما بخصوص الوكالة الخاصة بطلب الانسحاب فيحق للموكل تقديمه الى رئيس لجنة الانتخاب والتوقيع على أي اقرارات أو التزامات أو تعهدات تطلبها الهيئة المستقلة للانتخاب وفق أحكام القانون.

ويمكن لراغبي الترشح في أماكن الحظر الشامل، محجورين أو معزولين الحصول على الوكالة الخاصة على الموقع الالكتروني للهيئة على الرابط (https://www.iec.jo/ar).