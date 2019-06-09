“وكلاء السياحة”: القطاع السياحي يعد من أهم أولويات الملك وإنجازات كبيرة حققها القطاع في العشرين عاما الماضية

عمان- أكدت جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر ان القطاع السياحي يعد من أهم الأولويات لدى جلاله الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية قبل عشرين عاما، مشيرا الى ان جلالته يدرك أهمية القطاع السياحي على الاقتصاد الوطني.

وبينت الجمعية في بيان صحافي أصدرته بمناسبة الذكرى العشرين لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش انه ورغم الظروف الاقليمية، الا ان الأردن حقق إنجازات بمختلف المجالات وخاصة السياحية وهذا يعود إلى الحكمة التي تتمتع بها قيادتنا منذ تولي جلالته السلطات الدستورية، حيث كرس جلالة الملك عبدالله الثاني جهوده لجعل المملكة في مكانه مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهه التحديات.

واشارت الجمعية الى ان جلالته يدرك ان القطاع السياحي من أهم القطاعات الحيوية فالمؤشرات السياحية الايجابية الذي حققها القطاع جاءت نتيجة التوجيه من قبل جلالته لتقديم الدعم المتواصل للقطاع مدركا جلالته ان القطاع ما يزال يحتاج دعما كبيرا في ظل تنامي هذا القطاع واعتماد دول كبرى على القطاع السياحي في التشغيل وتحقيق أرقام نمو اقتصادي

وعبرت الجمعية باسم جميع المكاتب ووكلاء السياحة ، عن تهانيها لجلالة الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي العشرين، داعيه الله ان يحفظ جلالته لمواصلة مسيرة بناء الاردن.