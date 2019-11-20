“وكلاء السياحة” تشيد بقرار الحكومة تسهيل دخول رعايا الجنسيات المقيّدة

عمان- الغد- أثنت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية على قرار وزير الداخلية القاضي بتسهيل دخول رعايا الدول الاجنبية والعربية المقيّدة إلى أراضي المملكة، وذلك عبر منح تأشيرات من خلال البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج أو المراكز الحدودية مباشرة.

وأكد رئيس الجمعية محمد سميح، في بيان صحافي اليوم، على أهمية هذا القرار على القطاع السياحي مما سينعكس بشكل كبير على زيادة أعداد القادمين إلى الأردن بالإضافة إلى استقطاب مزيد من السياح من الخارج دون أية معيقات.

واعتبر سميح القرار بمثابة رافعة رئيسية لمزيد من النمو في القطاع السياحي، والبناء على النجاح المتحقق خلال العام الحالي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ما يخلق المزيد من فرص العمل ويحرّك الأنشطة الاقتصادية الاخرى المرتبطة في القطاع السياحي.

وأشار سميح إلى أن القطاع السياحي يمر في الفترة الحالية بحالة من الانتعاش الإيجابي تتطلب من جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص العمل معاً على استقطاب السياح من جهة، وتسهيل دخولهم وتحسين البنية التحتية السياحية من جهة اخرى ما يكفل لهم اقامة مميزة.

وطالب سميح بضرورة رفع مستوى التشاركية في العمل بين القطاعين العام والخاص للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع السياحي والعمل على حلها.