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“وكلاء السياحة” تصدر توضيحا حول السماح للأردنيين بالعمرة برا

منذ 12 دقيقة
مناسك العمرة
مناسك العمرة

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عمان-الغد- وضحت جمعية وكلاء السياحة والسفر في بيان لها بأنه لم تصدر حتى اللحظة موافقة من السلطات السعودية بالسماح للأردنيين بأداء العمرة برا.

وأشارت الجمعية أن وزارة الداخلية ردت على كتاب جمعية وكلاء السياحة والسفر ومن خلال معالي وزير السياحة والآثار أنه ليس هناك ما يمنع من السماح بسفر المعتمرين برا من الجانب الأردني؛ لكن هذه المخاطبات لا تعني موافقة السلطات السعودية على هذا المطلب لغاية اللحظة، وأن الأردن ما زال بانتظار الرد السعودي على ذلك.

وقال أمين سر الجمعية كمال أبوذياب، إننا نأمل أن يتم استثناء المعتمرين الأردنيين كما هو الحال بالسماح للأردنيين و غيرهم من الجنسيات مثل المصريين والسوريين بالعودة إلى أعمالهم في السعودية عبر الحدود البرية الأردنية.

وأكد أن الجمعية أنها ستقوم بإصدار بيان رسمي للمواطنين حين موافقة الأشقاء في المملكة العربية السعودية على ذلك.

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