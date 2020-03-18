“وكلاء السياحة” تضع إمكاناتها تحت تصرف الحكومة في مواجهة “كورونا”

عمان- الغد– أعلنت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية بكل فئاتها من أصحاب شركات الحج والعمرة والسياحة الوافدة والصادرة والتذاكر، تثمينها لما ما تقوم به مؤسسات الدولة من إجراءات وقائية واحترازية لمكافحة فايروس كورونا .

وأكدت الجمعية أنها تضع نفسها وإمكانياتها وشركاتها تحت تصرف الدولة وتعلن استعدادها التام للإلتحاق بأي مؤسسة رسمية للعمل كمتطوعين، وتقديم خبراتهم في مجالات التوعية والتنظيم والدعم المباشر والتوجيه المعنوي والتعبئة الوطنية لتكون تحت تصرف مؤسسات الدولة في الزمان والمكان الذي تراه الحكومة مناسباً.