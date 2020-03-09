“وكلاء السياحة” تطالب الحكومة بإطلاعها على قرارات وقف دخول جنسيات إلى المملكة

عمّان–الغد- طالبت جمعية وكلاء السياحة والسفر الحكومة بضرورة اطلاعها على القرارات المتخذة والتي تخص وقف أو تعليق دخول بعض الجنسيات الى أراضي المملكة.

وبينت الجمعية في بيان اليوم، أنها تفاجأت بوقف دخول وخروج المجموعات السياحية من وإلى جسر الملك حسين ومعبر الشيخ حسين ومعبر وادي عربة الجنوبي ما خلق حالة من الإرباك لوكلاء السياحة نتيجة عدم علمهم بوجود قرار وقف دخول المجموعات السياحية من تلك المعابر.

وأوضحت الجمعية ان حالة من الاستياء وتعطل في العمل، يعاني منها أصحاب المكاتب السياحية نتيجة عدم وضعهم بصورة إتخاذ القرارات المفاجأة من قبل الجهات المعنية خاصة في ظل التداعيات المتسارعة لتفشي فيروس كورونا.

ودعت الجمعية المؤسسات الحكومية بضرورة ادامة التواصل والتنسيق معها ومع مختلف المؤسسات الاخرى في القطاع لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.