“وكلاء السياحة” تعتزم تعليق مشاركتها بأنشطة “الوزارة” و”الهيئة”

عمان-الغد- أعلنت جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر نيتها تعليق عضويتها بكافة الفعاليات والاشتراك بالمعارض وورش العمل واللجان المشتركة مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

وبينت الجمعية في بيان صحفي لها انها بعثت برسالة لرئيس الوزراء د.عمر الرزاز لتحديد أسباب نية الجمعية تعليق جميع أنشطتها مع الوزارة والهيئة.

وأوضحت الجمعية أنها لم تلمس جدية من قبل وزارة السياحة والآثار في حل مشاكل القطاع خاصة حول ملف النقل السياحي بالإضافة إلى دعم الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لجمعيات تعمل في مجال سياحة المغامرة غير مرخصة سياحيا وذلك على حساب مكاتب السياحة والسفر. وعن الملفات العالقة مع هيئة تنشيط السياحة أشارت الجمعية إلى أن النظام المعدل لنظام هيئة تنشيط السياحة والصادر مؤخرا لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجمعية حول النظام الذي أقر دون الرجوع للهيئة العامة، إضافة إلى عدم رضا الجمعية عن التشكيلة الاخيرة لمجلس إدارة الهيئة.

وأضافت الجمعية أنه لا يوجد أي نوع من التشاركية بين الجمعية والهيئة في اتخاذ القرارات على الرغم من ان الجمعية جزء من الهيئة العامة. وبينت الجمعية أنها طالبت مرارا وتكرارا بوجود لجنة تدقيق على أعمال مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى وجود لجنة لتسويق المنتج السياحي الأردني إلا أن هنالك تجاهل مقصود من قبل الهيئة لمطالب الجمعية والتي تعتبر من أساسيات العمل التشاركي.وبينت الجمعية أن الوكيل السياحي الأردني ليس لديه أي نوع من الحماية للاستمرار في عمله فالنظام المعدل لنظام تنظيم الاستثمارات غير الأردنيين سمح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في القطاع بنسبة 100 %.