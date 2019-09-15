“وكلاء السياحة” تعقد ورشة حول زيادة مبيعات المكاتب

عقدت جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية وبالتعاون مع مشروع السياحة لتعزيز الإستدامة الإقتصادية في الأردن الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) ورشة تدريبية متخصصة بعنوان ” زيادة مبيعات وربحية المكاتب من خلال التسويق عبر المنصات والمواقع العالمية” في فندق الموفنبيك عمان. وبمشاركة اربعين مكتب سياحة وسفر ممن يعملون في مجال السياحة الوافدة.

وتشمل الورشة على العديد من المحاور من اهمها التسويق وبيع المنتج السياحي عبر الانترنت، واستهداف العملاء والزبائن وبناء شراكات العمل والقيام بالحملات الترويجية وبناء استراتيجيات التسويق الرقمي، وغيرها من المحاور التي تهم مكاتب السياحة وتساهم بشكل كبير بتطوير اعمالهم. ويحاضر في الورشة احد ابرز الخبراء العالميين المتخصصين في مجال السياحة والتسويق عبر الانترنت.

وقد قام رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية محمد سميح وبحضور عدد من أعضاء مجلس ادارة الجمعية و حضور ممثلين عن USAID بتسليم الشهادات على المشاركين.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التي تقوم الجمعية بطرحها بهدف تعزيز قدرات العاملين في مكاتب السياحة ورفع مستواهم المهني واكسابهم المعرفة اللازمة لمجاراة التطور المستمر في في قطاع السياحة. وتستهدف مكاتب السياحة بمختلف تخصصاتهم من مكاتب سياحة وافدة وصادرة وحج وعمرة وتذاكر سفر.