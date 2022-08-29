وكلاء السياحة تكشف أسعار العمرة برا وجوا

قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر ممثل شركات الحج والعمرة عصام الشاعر، إن تأمين “كورونا” الذي أضافته السعودية إلى التأمين الصحي للمعتمرين، لن يؤثر على أسعار العمُرة للأردنيين.

الشاعر، قال في تصريحات لـ “هلا أخبار”، اليوم الإثنين، إن تأشيرة السفر “الفيزا” التي تعطى للمعتمرين تشمل تأمين صحي وتأمين كورونا، لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة يفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وفي السياق، أوضح الشاعر، أن الإقبال من الأردنيين على أداء مناسك العُمرة في الوقت الراهن، ضعيف، وذلك بسبب انتهاء موسم العمرة الممتدة من بعد عيد الأضحى وحتى منتصف شهر آب، بالإضافة إلى تأثره بانتهاء عطلة طلبة المدارس، الذي يحد بدوره من إقبال ذويهم على أداء مناسك العُمرة.

وأشار إلى أن أسعار العُمرة للأردنيين حالياً لم ترتفع وبقيت كالآتي:

210 – 240 دينارا لأداء العُمرة “براً”

450 – 500 دينار لأداء العُمرة “جواً”

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت قبل أيام، أنه لا يشترط للقادمين من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا، لكن مع اشتراط وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة يفيروس كورونا.

وأكدت أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يوماً، وللمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية، خلال فترة إقامته، ويمكن للمعتمر قبل القدوم تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد عبر تطبيق اعتمرنا.