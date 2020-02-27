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“وكلاء السياحة”: قرار تعليق العمرة يمتد حتى 5 آذار

الجمعية: القرار أثر على نحو 170 مكتبا سياحيا

منذ 34 دقيقة

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محمد أبو الغنم

عمان- قال مصدر مطلع في جمعية وكلاء السياحة والسفر، إن قرار إلغاء تأشيرة الدخول إلى السعودية لأداء مناسك العمرة أثر على نحو 170 مكتبا سياحيا للحج والعمرة.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الجمعية تلقت تعميما بإلغاء الرحلات إلى السعودية حتى الخامس من شهر آذار (مارس) المقبل.

ولفت إلى أن الضرر يعتبر كبيرا بسبب “موسم العمرة” الذي بدأ منذ أيام، مبينا أن كافة المكاتب السياحية في المملكة تأثرت بسبب انتشار فيروس كرونا في العالم.

وأضاف المصدر أنه ورغم الضرر الكبير الذي وقع على مختلف مكاتب السياحة والسفر، إلا أن قرار السعودية سليم لحماية مواطنيها من تفشي الفيروس.

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