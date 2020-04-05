“وكلاء السياحة”: المكاتب السياحية تعاني أوضاع مالية صعبة

عمان- الغد – أكدت جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر أن أصحاب المكاتب السياحية لم تعد لهم القدرة على دفع رواتب العاملين لديها خلال شهر نيسان الحالي وذلك لما تعانية تلك المكاتب من ضائقة مالية صعبة بعد وقف حركة استقطاب السياح من الخارج.

وبينت الجمعية في بيان صحفي لها أن معظم مكاتب السياحة التزمت بدفع رواتب العاملين لديها خلال شهر آذار الماضي على الرغم من الأوضاع المالية الصعبة.

وأشارت الجمعية الى أن قطاع المكاتب السياحية من أكثر القطاعات التي تأثرت نتيجة أزمة كورونا خاصة وانا القطاع سيبقى متأثرا إلى ما بعد الأزمة ما ينذر بإغلاقات كبيرة للمكاتب خلال الفترة المقبلة وتسريح لأعداد كبيرة للعاملة.

وطالبت الجمعية الحكومة بضرورة الوقوف مع قطاع مكاتب السياحة ودعمها في ظل الأزمة الكبيرة التي بها.