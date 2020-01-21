“وكلاء السياحة والسفر” تثمن دعم الملك لتعزيز مسيرة القطاع السياحي

عمان– ثمّنت جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر، لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم مع ممثلين عن القطاع السياحي، الذي وضع خارطة طريق عمل مشترك بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاع.

وأكد رئيس الجمعية محمد سميح في بيان صحافي اليوم، أن جلالة الملك أكد على ضرورة تركيز الجهود الوطنية على الأولويات في القطاع السياحي في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى الخدمات السياحية المقدمة وجاهزية المنشآت.

وبيّن سميح أن جلالته شدد على أهمية دور القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية وتحريك عجلة التنمية الشاملة، وضرورة التركيز على تشاركية العمل بين القطاعين العام والخاص بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

وأشار سميح الى أن جمعية وكلاء السياحة أكدت خلال اللقاء مع جلالته على وجود تحديات تواجة القطاع السياحي خاصة في ظل تزايد أعداد السياح المستمر وضرورة استعداد العاملين فيه لهذا التزايد في اعداد السياح من خلال تطوير بنية تحتية جاهزة لاسقبال السياح وتقديم افضل الخدمات لهم.

وأضاف سميح، أن الجمعية تطرقت خلال اللقاء إلى ضرورة أن تكون وزارة السياحة مرجعية اتخاذ القرارات التي تخص الشأن السياحي، وان لا يتخذ أي قرار له علاقة بالقطاع الا من خلال وزارة السياحة، باعتبارها مظلة لكافة المؤسسات وتنظم أداء العاملين في القطاع.

كما وأكدت الجمعية خلال لقاء جلالة الملك، على ضرورة توحيد الاجراءات بشكل كامل على المعابر الحدودية، مثمنة قرار قرار وزارة الداخلية القاضي بتخفيف القيود على الجنسيات المقيدة.

وخلال اللقاء ناقشت الجمعية مشكلة النقص في أعداد الأدلاء السياحيين الناطقين باللغات المختلفة خاصة اللغات غير الانجليزية، بالاضافة لأهمية تقديم الدعم للطيران الوطني المكلية الاردنية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي، نظراً إلى أن الطيران المنخفض التكاليف ورغم أهميته البالغة للقطاع إلا أنه لا يعمل على مدار العام على الخطوط المتجهه إلى الأردن بالاضافة الى ان الطيران المنخفض التكاليف من الممكن ان ينهي عمله في المملكة في أي وقت.